2023/01/12 | 01:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في محافظة ديالى، الاربعاء، عن زيادة الامطار من خطة الزراعة الديمية بنسبة 40% خلال شهر.

وقال رئيس الاتحاد رعد التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “غزارة الامطار في عموم مناطق ديالى وخاصة الشرقية والشمالية دفعت الى زيادة خطة الاستزراع المعروفة بالديمية بنسبة 40%”، لافتا الى ان “اجمالي ما زرع حتى الان يفوق ال30 الف دونم”.

واضاف، ان “الاتحاد يجري حاليا جهود مكثفة من اجل استحصال موافقة وزارة التجارة على استلام محصول الحنطة والشعير الذي جرى زراعته ديمي الانه يعتبر خارج الخطة المعتمدة للوزارة من اجل ضمان نوافذ استلام مباشرة دون اي عراقيل”.

واشار التميمي الى ان “الزراعة الديمية تعتمد بالأساس على مياه الامطار في السقي وهي مبدا زراعي قديم جدا معتمد في 4-5 مقاطعات زراعية في ديالى بسبب ارتفاع معدلات الامطار بشكل عام في مواسم الشتاء”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامطار تزيد” الديمية” بنسبة 40% في ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الامطار تزيد” الديمية” بنسبة 40% في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).