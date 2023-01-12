ساعة المسلة.. قيادي بالقانون: أربيل قدّمت كشفاً بـ250 ألف موظف ثم رفعت العدد الى مليون

2023/01/12 | 01:41 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 12 يناير، 2023 بغداد/المسلة: المسلة تنشر ابرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية، الأربعاء 01/11/2023.النائب عن الحزب...

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قيادي بالقانون: أربيل قدّمت كشفاً بـ250 ألف موظف ثم رفعت العدد الى مليون أولاً على المسلة.

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