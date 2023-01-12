2023/01/12 | 01:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رامي الشاعر كاتب ومحلل سياسي وصفت وسائل إعلام عقد لقاء مرتقب بين وزيري الخارجية السوري والتركي بعدم وجود مواعيد محددة للقاء، مشددة على أن “كل ما ينشر حتى الآن لا أساس له من الصحة”.كما […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محاولات أمريكية مكثفة لعرقلة جهود تسوية العلاقات التركية السورية المركز الخبري الوطني.

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