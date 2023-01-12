سيتي يودع كأس الرابطة بهزيمة مفاجئة

2023/01/12 | 02:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأحرز ساوثامبتون، متذيل الترتيب في الدوري الممتاز، هدفيه في الشوط الأول بواسطة سيكو مارا وموسى دجنبو، ولم يشكل سيتي أي طورة على مرمى مضيفه.

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