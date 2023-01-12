2023/01/12 | 02:25 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ماهي توقعاتكم لمبارة المنتخب العراقي مع المنتخب اليمني غداً ؟ | مواقف.. 07700833388 - 07510198188) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: d4eRjcZ5wSo
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ماهي توقعاتكم لمبارة المنتخب العراقي مع المنتخب اليمني غداً ؟ | مواقف.. 07700833388 - 07510198188) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ماهي توقعاتكم لمبارة المنتخب العراقي مع المنتخب اليمني غداً ؟ | مواقف.. 07700833388 - 07510198188) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).