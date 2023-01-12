"وثائق بايدن السرية".. مصادر لـCNN: العثور على مجموعة جديدة في مقر آخر

2023/01/12 | 03:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مصادر مُطلعة لشبكة CNN إن الفريق القانوني للرئيس الأمريكي جو بايدن وجد مجموعة جديدة من الوثائق السرية في موقع آخر عن المكتب السابق لبايدن الذي عُثر فيه على أول مجموعة من الوثائق في نوفمبر/ تشرين الثاني، والتي تعود إلى الفترة التي كان يشغل فيها بايدن منصب نائب الرئيس الأسبق باراك أوباما.

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