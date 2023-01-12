توقف حركة الطيران الأميركية

2023/01/12 | 03:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما الأسباب وراء تأخر حركة الطيران في المطارات الأميركية؟

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