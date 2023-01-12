الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يحذر الأندية والمشجعين من الهتافات

2023/01/12 | 04:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ندد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بالهتافات "المسيئة والتمييزية" التي تشهدها بعض المباريات في المسابقات المحلية، ووجه تحذيرا للأندية والمشجعين.

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