2023/01/12 | 05:00 - المصدر: الحرة عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - هل سيوقف العراق إحراق غازه الطبيعي؟) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: HkSF6dRZAy0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - هل سيوقف العراق إحراق غازه الطبيعي؟) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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