شاهد بالفيديو.. بالعراقي - هل سيوقف العراق إحراق غازه الطبيعي؟

2023/01/12 | 05:00 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: HkSF6dRZAy0

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