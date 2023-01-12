إيران تعلق تنفيذ حكم بإعدام متظاهر وسط احتجاجات دولية ومحلية

2023/01/12 | 06:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علقت المحكمة العليا في إيران تنفيذ حكم بإعدام متظاهر كان سيتم هذا الأسبوع.

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