إسبانيا تضع في الحبس الاحتياطي امرأتين أُعيدتا من مخيمات في سوريا

2023/01/12 | 06:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمر القضاء الإسباني الأربعاء بوضع امرأتين في الحبس الاحتياطي بعدما أُعيدتا إلى بلدهما من شمال شرق سوريا حيث كانتا محتجزتين في مخيمات لعائلات مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية.

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