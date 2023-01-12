"فوق الخيال" تحقق رقما قياسيا في السعودية.. والإعلان عن صاحب "العرض الأعلى"

2023/01/12 | 07:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلغت قيمة تذكرة فوق الخيال، وهي التذكرة الخاصة بمباراة نجوم الهلال والنصر بوجه باريس سان جيرمان والتي سيخصص ريعها لمنصة إحسان، 10ملايين ريال سعودي (أي ما يعادل 2 مليون و662 ألفا و396 دولار أميركي).

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