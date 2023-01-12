عبوة ناسفة تستهدف رتل التحالف الدولي في بغداد

2023/01/12 | 08:39 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – محلياتاستهدفت عبوة ناسفة، اليوم الخميس، رتلاً تابعاً لقوات التحالف الدولي ضمن سريع قضاء التاجي في العاصمة بغداد.

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