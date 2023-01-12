معركة سوليدار.. لماذا تسعى روسيا للسيطرة على

2023/01/12 | 08:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتواصل المعارك العنيفة بين القوات الروسية ونظيرتها الأوكرانية للسيطرة على بلدة سوليدار بشرق أوكرانيا، في قتال يعد "الأكثر دموية" بين موسكو وكييف منذ بداية الغزو الروسي في فبراير من العام الماضي.

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