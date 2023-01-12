النفط يرتفع بفعل تفاؤل طلب الصين ومخاوف الإمدادات الروسية

2023/01/12 | 08:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الخميس، بناء على مكاسب في الجلسة السابقة مع تحسن توقعات الطلب في الصين وتزايد المخاوف بشأن تأثير العقوبات على الإمدادات الروسية.

وارتفع خام برنت 8 سنتات، إلى 82.74 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 04:12 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أيضًا 9 سنتات، إلى 77.50 دولارا للبرميل.

وارتفع كلا الخامين القياسيين بنسبة 3٪ في جلسة الأربعاء ليستقرا عند أعلى مستوياته منذ 30 ديسمبر/ كانون الأول.

وتعيد الصين، أكبر مستورد للنفط، فتح اقتصادها بعد انتهاء القيود الصارمة على انتشار فيروس كورونا، مما يعزز التفاؤل بأن الطلب على الوقود سينمو في عام 2023.

وقالت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات إن الإنتاج الصناعي الصيني من المتوقع أن ينمو بنسبة 3.6٪ في عام 2022 عن العام السابق، على الرغم من تعطل الإنتاج والخدمات اللوجستية من قيود COVID-19.

وتستعد السوق لقيود إضافية تستهدف مبيعات منتجات الوقود الروسية المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في فبراير شباط حيث يواصل الاتحاد الأوروبي العمل على فرض مزيد من العقوبات على موسكو بسبب غزو أوكرانيا.

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