2023/01/12 | 08:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ خضع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو من قبل مدّعيين سويسريين عُيّنا لتولي التحقيق في اجتماعاته السرية المزعومة مع رئيس النيابة العامة السابق في البلاد، بحسب ما أكد أحد القضاة لوكالة فرانس برس.وكتب هانس مورر في رسالة إلكترونية لفرانس برس “أؤكد لكم أن جلسة مواجهة استماع عقدت في إطار الإجراءات […]

ظهرت المقالة 3 اتهامات..



إنفانتينو يخضع للتحقيق أمام النيابة في سويسرا أولاً على ايرث نيوز.

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