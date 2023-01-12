جنايات الرصافة: الاعدام لارهابي عن جريمة تفجيره سيارة مفخخة في الانبار

2023/01/12 | 09:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد / إعلام القضاءأصدرت محكمة جنايات الرصافة، حكما بالاعدام بحق مجرم ارهابي عن جريمة تفجير سيارة مفخخة على القوات الامنية في محافظة الانبار.وذكر مراسل المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن "الارهابي القي القبض عليه بعد تنفيذه لعملية تفجير السيارة المفخخة على القوات الامنية والتي ادت إلى اصابة عدد منهم".وأضاف أن "الارهابي كان يشغل منصب مسؤول التفخيخ مع عصابات داعش الارهابية، لافتا إلى أن الحكم بحقه يأتي استنادا لاحكام المادة الرابعة / 1 وبدلالة المادة الثانية 1/ 3/ 5/ 7 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 " .

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