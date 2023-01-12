السوداني يترأس اجتماعاً بين التخطيط والنزاهة وديوان الرقابة المالية

2023/01/12 | 09:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، اجتماعا ضم وزير التخطيط، محمد تميم، ورئيس هيئة النزاهة، حيدر حنون، ورئيس ديوان الرقابة المالية، رافل ياسين خضر.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يترأس اجتماعاً ضم، وزير التخطيط ورئيس هيئة النزاهة ورئيس ديوان الرقابة المالية".

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