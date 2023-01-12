دون إحصائية حكومية.. مؤشرات أوليّة تكشف عن عدد الموظفين في العراق

2023/01/12 | 09:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

لاتمتلك الدولة العراقية رقمًا دقيقًا عن عدد موظفيها حتى الان، ودائما ماكانت التقديرات تتراوح بين 3.5 إلى 4 ملايين موظف، وسط مراهنة وزارة التخطيط على برنامج الرقم الوظيفي الذي سيكشف عن العدد الدقيق للموظفين.

وبحسب آخر احصائية عن عدد الموظفين المسجلين بمنصة الرقم الوظيفي، قال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح تابعته (بغداد اليوم)، إن "العمل على استكمال منصة الرقم الوظيفي مستمر لغاية الآن"، مشيرا الى أنه "تم إدخال نحو 3 ملايين وأكثر من 300 ألف رقم وظيفي حتى الآن".

من جانب اخر، سيبلغ عدد الموظفين الجدد الذين تم تضمينهم في موازنة 2023، 426 ألف موظف.

وفي هذ السياق، قال عضو اللجنة المالية معين الكاظمي، في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إنه "تم تضمين تخصيصات في موازنة 2023، لأكثر من 250 ألف درجة إلى وزارة التربية، وكذلك 74 ألف درجة وظيفية للأوائل وحملة الشهادات العليا".

وأضاف، أن "هناك 102 ألف درجة وظيفية في وزارة الكهرباء لتحويل أصحاب العقود إلى الملاك الدائم"، مؤكدا أن "عدد الموظفين في مؤسسات الدولة سيتجاوز ثلاثة ملايين ونصف مليون موظف".

ويتضح مما تقدم، أن عدد الموظفين الجدد سيلغ 426 ألف موظف، بالاضافة إلى الـ3 ملايين و300 ألف موظف المسجل في منصة الرقم الوظيفي لدى وزارة التخطيط حتى الان، مايشير إلى أن عدد الموظفين المحصيين حتى الان يبلغ أكثر من 3 ملايين و700 ألف موظف.

ولم تكشف وزارة التخطيط عن رقم تقريبي للمؤسسات والموظفين الذين لم تتم اضافتهم الى منصة الرقم الوظيفي حتى الان او النسبة التي تم انجازها من عدد الموظفين، وسط توقعات بأن يصل عدد الموظفين الكلّي إلى أكثر من 4 ملايين موظف.

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