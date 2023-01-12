2023/01/12 | 09:30 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفاة نزيل في سجن الناصرية محكوم بالاعدام والمؤبد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2023/01/12 | 09:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة نزيل في سجن الناصرية محكوم بالاعدام والمؤبد) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة نزيل في سجن الناصرية محكوم بالاعدام والمؤبد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).