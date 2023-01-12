بـ24 ساعة..أمريكي يتناول الطعام بـ18 مطعمًا حائزًا على نجمة ميشلان

2023/01/12 | 09:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنّ رجل أمريكي، في مدينة نيويورك الأمريكية، من تسجيل رقم قياسي عالمي لتناول الطعام داخل أكثر عدد من المطاعم الحائزة على نجمة ميشلان خلال يوم واحد فقط.

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