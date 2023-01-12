بينهم إرهابيون.. الإطاحة بـ 36 متهما في أربع محافظات

2023/01/12 | 09:39 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، القاء القبض على 36 متهماً في محافظات الانبار وكركوك وبغداد وغربي نينوى.

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