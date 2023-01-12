برئاسة الشمري.. وفد أمني يصل واسط

2023/01/12 | 09:39 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنوصل وزير الداخلية عبد الامير الشمري، على رأس وفد أمنى رفيع المستوى، اليوم الخميس، الى محافظة واسط.

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