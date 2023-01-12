الانواء الجوية تتوقع تساقطا للثلوج والامطار خلال اليومين المقبلين

2023/01/12 | 10:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار والثلوج خلال اليومين المقبلين.

تحرير: ر.



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