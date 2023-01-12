متوقف على تسليم النفط..

2023/01/12 | 10:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر كردي مطلع، اليوم الخميس، عن التوصل لـ"شبه اتفاق" بين بغداد وأربيل بخصوص مشروع قانون موازنة 2023، خلال الزيارة التي أجراها رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني يوم أمس.

وقال المصدر، لـ (بغداد اليوم) إنه "في حال سلم الإقليم 250 ألف برميل من النفط مع عائدات المنافذ الحدودية فسيحصل على 12،67 % من عائدات الموازنة المالية".

وأضاف أنه "اما في حال سلم الإقليم 400 ألف برميل من النفط وعائدات المنافذ الحدودية سيحصل على نسبة 14% أي مبلغ تريليون و200 مليار دينار شهريا من الحكومة الاتحادية، وهو مبلغ يتجاوز سقف الرواتب المخصصة لموظفي حكومة الإقليم، والتي تبلغ قيمتها 895 مليار دينار فقط".

ويوم أمس الأربعاء، وصل حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، والتقى خلالها برئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، ورئيس مجلس القضاء الأعلى.

وعقب لقاء برازاني بالسوداني أصدرت حكومة إقليم كردستان بيانا قالت فيه إن "الاجتماع شهد تأكيداً متبادلاً على أهمية حل المشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية على أساس الدستور والمنهاج الوزاري".

وأضافت أن "المناقشات اشتملت بشكل رئيسي على الاستعدادات الجارية بشأن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2023، والتفاصيل المتعلقة بحصة إقليم كردستان ومستحقاته المالية من الموازنة الاتحادية".

وأشارت إلى أن "الاجتماع ناقش تنفيذ المادة 140 الدستورية، وضمان الحقوق الدستورية لقوات البيشمركة لكونها جزءاً من المنظومة الدفاعية العراقية الاتحادية، فضلاً عن تطبيق اتفاق سنجار".

تحرير: غ.



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