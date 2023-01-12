اعتقال متهم سرق أكثر من

2023/01/12 | 10:24 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنتمكنت قيادة شرطة كربلاء، اليوم الخميس، من اعتقال متهم سرقة أكثر من ملياري دينار تعود لأحد مكاتب الصيرفة في المحافظة.

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