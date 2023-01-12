انخفاض أسعار صرف الدولار في البورصة المحلية

2023/01/12 | 10:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

نخفضت أسعار صرف الدولار، اليوم الخميس، في البورصة المحلية.

وسجَّلت أسعار بيع الدولار 157000 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 156500 دينار لكل 100 دولار.

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1450 ديناراً، أما سعر بيعه للمصارف فقد حُدِّد بـ(1460) ديناراً لكلّ دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ(1470) ديناراً لكلّ دولار.

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