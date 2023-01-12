2023/01/12 | 10:32 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 12 يناير، 2023 بغداد/ المسلة: الخميس 12 كانون الثاني 2023 التربية: لا تغيير بمواعيد أمتحانات...

ظهرت المقالة أحداث كانون الثاني..



التربية: لا تغيير بمواعيد أمتحانات نصف السنة أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أحداث كانون الثاني.. التربية: لا تغيير بمواعيد أمتحانات نصف السنة) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أحداث كانون الثاني.. التربية: لا تغيير بمواعيد أمتحانات نصف السنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).