منتخبنا الوطني يواجه اليمن في خليجي 25 اليوم

2023/01/12 | 10:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يواجه منتخبنا الوطني لكرة القدم، نظيره اليمني في ختام دور المجموعات بكأس الخليج “خليجي 25”.ويسعى منتخبنا الوطني إلى حصد العلامة الكاملة او التعادل على أقل تقدير لتلافي المعادلة المعقدة وضمان التأهل لنصف نهائي البطولة.في المقابل سيلعب المنتخب اليمني بأريحية ومن دون ضغوطات بعدما خرج من الحسابات رسمياً نتيجة تلقيه هزيمتين متتاليتين […]

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