كريستو غروزيف: وُضعت على قائمة المطلوبين في روسيا وليس لدي أي فكرة عن السبب

2023/01/12 | 10:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال كريستو غروزيف، كبير المحققين الروس في "بيلينغكات" والذي حدد هوية الروس المتورطين في تسميم زعيم المعارضين لبوتين، أليكسي نافالني، إنه ومحاميه لم يتمكنوا من الحصول على إجابة من السلطات الروسية حول سبب وضعه في قائمة المطلوبين في روسيا.

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