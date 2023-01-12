روسيا تسجل أول إصابة بمتغير اوميكرون “كراكن”

2023/01/12 | 10:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت الهيئة الفدرالية لحماية حقوق المستهلك في روسيا عن تسجيل أول إصابة بمتغير سلالة “أوميكرون” الجديد XBB.1.5 “كراكن” في مقاطعة بينزا.وجاء في بيان الهيئة: “سجلت أول إصابة بمتغير “أوميكرون” الفرعي […]

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