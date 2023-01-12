أنخفاض اسعار صرف الدولار في التعاملات الصباحية للبورصة في العراق

2023/01/12 | 10:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني انخفضت أسعار صرف الدولار، اليوم الخميس، في البورصة المحلية.وسجَّلت أسعار بيع الدولار 157000 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 156500 دينار لكل 100 دولار.

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