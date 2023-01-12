أميركا.. توقع موعد عودة الرحلات الجوية لطبيعتها و

2023/01/12 | 10:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شركات طيران أميركية إنها تتوقع عودة العمليات إلى طبيعتها، الخميس، بينما تكثف إدارة الطيران الاتحادية جهودها لمعرفة سبب عطل إلكتروني أدى إلى توقف رحلات الطيران فضلا عن الحيلولة دون تكراره.

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