انخفاض بأسعار صرف الدولار مع افتتاح البورصة في العراق

2023/01/12 | 10:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنشر “تقدم”، اليوم الخميس، أسعار صرف الدولار في البورصة المحلية.

بغداد- بورصة الكفاح

157,200

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السعر في أغلب الصيرفات

156,750

157,750

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البصرة- السعر في البورصة

157,250

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أربيل- السعر في البورصة

157,300

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السليمانية- السعر في البورصة

157,300

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