بالوثيقة.. تكليف حيدر الربيعي بمهام وكيل وزارة التعليم العالي

2023/01/12 | 11:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أمرا ديوانيا بتكليف حيدر عبد ضهد كاصد الربيعي، بمهام منصب وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وبحسب وثيقة صادرة بتاريخ 11 كانون الثاني الجاري، وتلقتها (بغداد اليوم)، كلف السوداني حيدر عبد ضهد الربيعي بمهام وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وفي نهاية تشرين الأول من العام 2022، صادق البرلمان على حكومة محمد شياع السوداني، وبعدها باشر نعيم العبودي مهامه وزيرا للتعليم

تحرير: غ.



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