مالية برلمان كردستان تنفي وصول الـ 400 مليار دينار من الحكومة الاتحادية

2023/01/12 | 11:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد عضو اللجنة المالية في برلمان إقليم كردستان، صباح حسن، اليوم الخميس، عدم وصول مبلغ الـ 400 مليار دينار، الذي أرسلته الحكومة الاتحادية قبل شهر الى حكومة الاقليم.

وقال حسن لـ(بغداد اليوم) إن "مبلغ 400 مليار دينار لم يصل إلى الإقليم، ولكن الحكومة الاتحادية لامشكلة لديها ووضعته في حسابات حكومة الإقليم داخل المصرف التجاري".

وبين أن "إجراءات إدارية بسيطة أخرت إرسال المبلغ ولكن ستتسلمه حكومة الإقليم الأسبوع المقبل كحد أقصى، لكي تكمل توزيع رواتب الموظفين بشكل كامل".

وفي 13 كانون الأول 2022، أعلن مجلس الوزراء أن وزارة المالية صرفت مبلغاً قدره 400 مليار دينار، لتسديد مستحقات إقليم كردستان.

تحرير: غ.



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