2023/01/12 | 11:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بابل

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، عن صدور أمر قضائي باستقدام المدير العام لصحة بابل الحالي؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته.

وذكرت دائرة تحقيقات الهيئة، أنَّ "دائرة التحقيقات أفادت بإصدار محكمة تحقيق الحلة المختصة بنظر قضايا النزاهة أمراً باستقدام المدير العام لدائرة الصحة في محافظة بابل؛ وذلك جراء ارتكاب مخالفات عدة بواجبات الوظيفة العامة"، وفق البيان الذي تلقته (بغداد اليوم).

وأضافت أن "تفاصيل القضية تشير إلى إقدام المتهم على نقل وتنسيب بعض الموظفين والأطباء خارج احتياج المؤسسات الصحية مقابل مبالغ مالية تدفع لمدير مكتبه، وعدم حضوره في الدائرة بشكل يومي؛ مما سبب تعطيل مصالح المواطنين"، مشيرة إلى أنه "اتخذ قرارات مخالفة لأوامر وزارية صادرة بنقل بعض الأطباء، فضلاً عدم محاسبته للأطباء الخفر غير الملتزمين بالخافرات في المستشفيات".

وأوضحت الدائرة أن "أمر الاستقدام الصادر عن محكمة تحقيق الحلة المختصة بنظر قضايا النزاهة؛ جاء استناداً إلى أحكام المادة 331 من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1996).

تحرير: ر.



ع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة: استقدام مدير صحة بابل الحالي لإقدامه على ارتكاب مخالفات جمة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة: استقدام مدير صحة بابل الحالي لإقدامه على ارتكاب مخالفات جمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).