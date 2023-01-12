تحرك لإنقاذ

2023/01/12 | 11:03 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لتجنب كارثة اقتصادية وإنسانية وبيئية في اليمن والمنطقة حال انفجار الناقلة صافر.

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