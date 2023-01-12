بينها قذائف هاون.. ضبط كمية أسلحة كبيرة لـ

2023/01/12 | 11:06 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت مديرية الحشد الشعبي، اليوم الخميس، ضبط اعداد كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة تابعة لجماعات داعش الإرهابية في محافظتين.

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