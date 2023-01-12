شاهد بالفيديو.. واشنطن تنقض على شبكة سرية مندسة في العراق

2023/01/12 | 11:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: utXT_PjAhfI

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