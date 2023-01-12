2023/01/12 | 11:34 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 12 يناير، 2023 بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الخميس، 12 كانون الثاني، 2023، عن أصدار...

ظهرت المقالة السجن ست سوات لمدير في ديوان كركوك..



مخالفات ومبالغة في كلفة مشروع بالمحافظة أولاً على المسلة.

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