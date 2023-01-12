2023/01/12 | 11:51 - المصدر: وكالة النبأ
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تعهد دودا بتسليم كييف 14 دبابة ثقيلة متطورة من الطراز الألماني.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كييف بأنتظار الوحش الالماني "ليوبارد-2") نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كييف بأنتظار الوحش الالماني "ليوبارد-2") نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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