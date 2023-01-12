جنايات الرصافة: السجن 10 سنوات بحق مخبر سري كاذب

2023/01/12 | 11:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أصدرت محكمة جنايات الرصافة حكما بالسجن عشر سنوات بحق مدان قدم اخباراً سرياً كاذباً امام الجهات الامنية بقيام مشتكيين بارتكابهما ضده جريمة ارهابية.وذكر بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى إن “المحكمة أصدرت حكمها بالسجن لمدة عشر سنوات وفقآ لأحكام المادة 243 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2009 وبدلالة المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005”.واضاف ان “المدان اعترف بقيامه بتقديم اخبار كاذب كمخبر سري امام جهاز مكافحة الارهاب ضد المشتكيين بانهم من العناصر الارهابية ولهما علاقة بحادث قتل اشقائه، وتبين فيما بعد للمحكمة بانها غير صحيحة وانها اخبار كاذب وبسوء نية خلافاً لاحكام القانون”.

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