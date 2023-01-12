البرلمان لـ (بغداد اليوم): لا تحديد لموعد استئناف جلسات الفصل التشريعي الجديد

2023/01/12 | 11:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف مقرر مجلس النواب العراقي غريب عسكر، اليوم الخميس، عن موعد بدء جلسات الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب.

وقال عسكر لـ(بغداد اليوم)، إن "مجلس النواب أنهى عطلته التشريعية قبل أيام، وباشر النواب بالعمل في اللجان البرلمانية للأداء التشريعي والرقابي، ولكن حتى هذه اللحظة لم تحدد رئاسة مجلس النواب أي موعد لعودة عقد جلسات البرلمان".

وأضاف أننا "نعتقد أن بدء جلسات الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب ستكون بداية الأسبوع المقبل، خصوصاً وأن المجلس يعمل على تشريع الكثير من القوانين المهمة، وأبرزها قانون الموازنة لسنة 2023، فهو مازال ينتظر وصوله من أجل تشريعه بأسرع وقت ممكن لأهميته الكبيرة".

يذكر أن الأنظار الشعبية والسياسية لا تزال تترقب استكمال مشروع الموازنة المالية لسنة 2023، بعد غيابها في عام 2022 بسبب الأزمة السياسية حيث يعقد العراقيين الآمال عليها في إعادة الروح الى المشاريع الخدمية وإحياء القطاع الخاصّ وتسيير الأمور "المهمة".

وفي يوم الخميس المصادف (2022- 12- 8)، بدأ مجلس النواب عطلته التشريعية التي مضى 28 يوماً عليها لغاية الان، على أن يستأنف جلساته في يوم الاثنين (9 من كانون الثاني الجاري)، لكنها لم تعقد لغاية الان.

تحرير: ر.



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