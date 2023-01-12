2023/01/12 | 11:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، عن وجود أكثر من 1600 مشروع تنموي متلكّئ خلال 10 سنوات.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "السوداني ترأس اجتماعاً خُصص لبحث تسريع المشاريع التنموية المتلكئة في المحافظات".

وأضاف أن "السوداني شدّد خلال الاجتماع على ضرورة تحريك هذه المشاريع ودفعها نحو الإمام، بما يضمن الحفاظ على الأموال العامة"، مؤكدا أن "وجوب تجاوز التعطيل الذي تسببه التحقيقات الجارية منذ سنوات بشأن المشاريع المتلكئة، أو تلك التي يشوبها فساد مالي أو إداري، مع أهمية المحافظة على مصلحة الدولة وحفظ المال العام في الوقت نفسه".

وأشار السوداني بحسب البيان الى "وجود أكثر من 1600 مشروع تنموي متلكّئ تراكمت خلال عشر سنوات، ويتوجب اليوم اتخاذ إجراءات بشأنها، تتطلبها المصلحة العامة وأولوية تقديم الخدمات للمواطنين، مع التزام النزاهة وضمان عدم هدر الأموال أو ضياعها بتقادم المشاريع وتوقفها".

ولفت البيان الى ان "الاجتماع حضره نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط ورئيس هيئة النزاهة ورئيس ديوان الرقابة المالية".

تحرير: ر.



ع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يعلن وجود أكثر من 1600 مشروع تنموي متلكّئ خلال 10 سنوات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يعلن وجود أكثر من 1600 مشروع تنموي متلكّئ خلال 10 سنوات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).