2023/01/12 | 12:06 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقتل فلسطيني باقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم قلنديا شمالي القدس هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/01/12 | 12:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل فلسطيني باقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم قلنديا شمالي القدس) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل فلسطيني باقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم قلنديا شمالي القدس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).