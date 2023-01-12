تحمل جوازاً اجنبياً ليس لها.. اعتقال مسافرة عراقية في مطار النجف

2023/01/12 | 12:09 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، اعتقال مسافرة عراقية تحمل جوازاً اجنبياً غير عائد لها في مطار النجف.

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