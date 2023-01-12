بينهم نساء.. اعتقال 63 متهماً بالابتزاز في عدة محافظات

2023/01/12 | 12:09 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الخميس، القاء القبض على 63 متهماً بالابتزاز في عدة محافظات.

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