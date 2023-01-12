العراق يعتزم اطلاق المرحلة الثالثة من استراتيجية تخفيض الفقر 

2023/01/12 | 12:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت وزارة التخطيط، الخميس، أنها ترسم خلال الأيام القليلة المقبلة المرحلة الثالثة من ستراتيجيتها التي تهدف لخفض خطّ الفقر في العراق للخمس سنوات المقبلة، وتضع المرحلة الجديدة من الستراتيجية كلَّ القضايا على الطاولة وتسعى لإيجاد الحلول والمعالجات لمتطلبات العيش للأسر الفقيرة في محاور السكن والصحة والتعليم والدخل.وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي في تصريح إن "الوزارة بوصفها الجهة المعنية برسم السياسات التنموية والخطط الاقتصادية، تستعد لوضع ستراتيجية خفض خط الفقر (الثالثة) في العراق للخمس سنوات المقبلة"، مبيناً أنَّ "هذه الستراتيجية ستأخذ بنظر الاعتبار التداعيات التي شهدها العراق خلال السنتين الأخيرتين والتي تمثلت بالجوانب الصحية وبجائحة كورونا، والأزمة الاقتصادية وما رافقها من نتائج أثرت سلباً في الفقراء من الفئات الهشة في المجتمع". وأضاف الهنداوي، أنَّ "هذه الستراتيجية ستضع القضايا على الطاولة وتسعى لإيجاد الحلول والمعالجات لمتطلبات العيش للأسر الفقيرة في العراق"، موضحا "أننا نتحدث عن الفقر متعدد الأبعاد ويشمل السكن والصحة والتعليم والدخل، وبالنتيجة فإنَّ في كل محور من هذه المحاور سياسات وإجراءات تضطلع بتنفيذها الجهات ذات العلاقة". وتابع، أنه "في ما يتعلق بالدخل فيرتبط بمحورين أساسيين؛ الأول تحسين شبكة الحماية الاجتماعية من خلال رفع سقوف الرواتب الممنوحة للمشمولين وزيادة سعة الشمول بمعنى شمول عدد أكبر من الأسر الفقيرة ضمن الشبكة، والمحور الآخر يرتبط بتوفير فرص عمل مدرة للدخل من خلال تأهيل وتدريب الشباب من الأسر الفقيرة وإيجاد مشاريع صغيرة مدرة للدخل تسهم في إيجاد دخل مستدام لهذه الأسر يقيها صعوبة الحياة". وأشار الهنداوي إلى أنه "في الجانب الغذائي هناك عدة إجراءات؛ منها تحسين ملف البطاقة التموينية من خلال زيادة المواد ضمن السلة الغذائية وتحسين نوعية المواد وانتظام توزيعها للأسر الفقيرة".

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