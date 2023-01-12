تحديث الإرشادات المتصلة بالسمنة المفرطة لدى الأطفال.. الجراحة ليست الحل!

2023/01/12 | 12:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حثّت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال في إرشاداتها المحدثة الخاصة بعلاج السمنة على استخدام العلاج السلوكي فورًا، وتغيير نمط الحياة، لافتة إلى أن استخدام الجراحة والأدوية يشمل بعض حالات الشباب فقط.

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